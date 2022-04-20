Москва, 20 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Власти Японии планомерно ухудшают экономические отношения с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Кирилл Бабаев.

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«Токио уже принял всевозможные шаги по ухудшению экономических отношений с Россией. В частности, парламент Японии принял закон о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле, — сказал Бабаев. — Отдельные шаги могут быть приняты и в дальнейшем, но они будут носить точечный и дополняющий уже принятые пакеты санкций характер. Серьезный удар по двусторонним торгово-экономическим отношения может быть нанесен в случае выхода Японии из нефтегазовых проектов на Сахалине. Но в ближайшем будущем такая вероятность мала. Хотя в Токио уже говорят о необходимости «дерусификации» своих зарубежных источников энергии в долгосрочной перспективе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бабаев рассказал, из-за чего будет падать товарооборот между Россией и Японией.