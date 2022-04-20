Астана, 20 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Министерство обороны Казахстана отказалось проводить военный парад в День Победы, чтобы сэкономить деньги. Об этом 20 апреля сообщил журналистам глава минобороны Руслан Жаксылыков.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы!

«Провести парад очень затратно. Это горюче-смазочные материалы, командировочные расходы, питание личного состава», — сказал министр.

Он заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поручил заниматься боевой подготовкой вооружённых сил. В минобороны посчитали, что нужно сосредоточить усилия на этом направлении.

Жаксылыков добавил, что остальные традиционные мероприятия на 9 мая будут проведены.

Стоит отметить, что в Нур-Султане в этом году отменили шествие «Бессметрый полк». Акцию проведут в режиме онлайн. В Актау сначала сообщили, что шествие будет, но из-за поступавших угроз отказались от этого.