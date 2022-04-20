Москва, 20 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инициатива направлена на снижение зависимости от импортного сырья. Принятие поправок позволит направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы при соблюдении всех требований безопасности, указали авторы.

Законопроект также расширяет возможности производителей лекарств из плазмы крови, запрещает вывоз донорской крови, ей компонентов и плазмы, полученной в России, за пределы страны, за исключением случаев, связанных с гуманитарной помощью.

Донорство сейчас является безвозмездным, при этом регионы могут устанавливать свои меры поддержки добровольцам.