20 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

Артём Дубровский, , 18:54 — REGNUM В такой непростой для российского кинопроката период рядовые зрители лишились возможности смотреть международные новинки так, как привыкли, — на больших экранах, в хорошем качестве и, самое главное, с профессиональным дубляжом. Побороть эту несправедливость тут же вызвалась молодая студия перевода и озвучки Red Head Sound, объединившая в своих рядах целую команду специалистов из индустрии дубляжа — тех самих людей, чьими голосами и трудом мы наслаждались в кино последние годы.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Корреспонденту ИА REGNUM удалось немного пообщаться с представителем студии и узнать о её ближайших планах. Как работает профессиональная студия дубляжа, что будет с киноновинками и стоит ли нам ждать возвращения кинопроката в его первоначальное состояние — читайте в материале.

Как родилась идея создания студии? Она готовилась заранее или стала ответом на нагрянувшие санкции и потери прокатных лицензий?

Red Head Sound: Нет, заранее она не готовилась. Обстоятельства сложились таким образом, что рынок стал нуждаться в качественном дубляже с участием профессиональных актёров. Когда наши зарубежные партнёры нас покинули, остро встал вопрос о том, что зрителям нужен подобный продукт, а мы можем предоставить его своими силами.

Безусловно, хорошие закадровые переводы существовали и раньше, но ни один из них не предоставлял дубляжа достаточно высокого качества.

В кино Елена Хованская © ИА REGNUM

Расскажите о том, как работает студия. Насколько сложно было собрать вместе таких топовых актёров озвучки?

Red Head Sound: К сожалению, мы не можем раскрыть имя руководителя студии, как и озвучить её точную численность. У нас есть режиссёры, звукорежиссёры, переводчики, менеджеры, есть отдел рекламы. Как такового штата актёров у нас нет, но есть масштабное сообщество актёров дубляжа, которые позитивно относятся к работе над альтернативной озвучкой. Конечно, есть и те, для кого эта тема под запретом, но их меньшинство.

Тогда по какому принципу распределяются роли для актёров?

Red Head Sound: В большинстве случаев, распределением ролей занимается режиссёр. Когда он видит серию или заранее изучает сериал, то понимает, кто может подойти на роль. Мы ориентируемся на прошлые работы актёров, собираем примерный список кандидатов, а потом связываемся с ними и уточняем, кто готов работать над проектом, а кто нет.

Как вы выбираете проекты для озвучивания?

Red Head Sound: Сейчас для того чтобы расширить аудиторию и немного рассказать о себе, мы стараемся работать над громкими новинками от Disney. Первым делом взялись за «Лунного рыцаря», так как у проектов Marvel огромная фанатская база и потенциальная зрительская аудитория. После него начнём работать над «Оби-Ваном». Пока это два наших самых больших проекта.

«Лунный рыцарь» Цитата из видео «Лунный рыцарь (1 сезон) — Русский трейлер (2022)»

С какими трудностями вы столкнулись на текущем этапе развития студии?

Red Head Sound: Самая большая трудность на текущем этапе — это финансирование. Благо, что сейчас нам очень сильно помогают зрители, и работу удаётся выстроить на их донатах (пожертвованиях). К сожалению, крупные рекламодатели пока не спешат становиться нашими спонсорами. Поэтому остаются только букмекерские конторы, с которыми мы сами не очень хотим сотрудничать ввиду того, что они ведут не совсем легальную деятельность. А большие легальные конторы пока на нас не вышли — так что пока существуем при помощи поддержки сообщества.

Ну и, конечно, есть определённые сложности, связанные с ограничениями ушедших с рынка зарубежных партнёров. Иногда они могут пригрозить актёрам, сказав что-то вроде: «Хорошенько подумайте, прежде чем работать где-то на стороне». И получается, что они вроде и ушли, а вроде и следят за всеми актёрами. Это тоже накладывает определённый след — профессионалы хотят работать, но при этом понимают, что могут оказаться в некоем воображаемом «чёрном списке».

А что насчёт ваших первых успехов?

Red Head Sound: Сейчас мы очень неплохо идём с сериалом «Лунный рыцарь» — у нас классные показатели по просмотрам и охватам. Да и судя по комментариям и отзывам зрителей, им очень нравится смотреть его именно в нашем дубляже. Что, конечно, не может не радовать.

Сейчас вы работаете над несколькими сериалами. А сможем ли мы в будущем увидеть полнометражный фильм в вашем дубляже?

Red Head Sound: Мы думаем, что можем справиться с этой задачей, но конкретных планов пока нет. Работа над полнометражным фильмом требует огромных усилий — как физических, так и финансовых — а ещё серьёзного актёрского состава, который тоже пока не определён.

В вашей группе «ВКонтакте» появился дублированный тизер нового «Тора». Значит ли это, что мы в будущем увидим весь фильм в этой озвучке?

Red Head Sound: Ситуация двоякая. То, что мы выложили тизер, не означает, что мы будем работать над фильмом. Но это и не значит, что не будем. Благо, что времени на размышления пока хватает — премьера будет только в июле. Вполне возможно, что мы возьмём его в работу, но с теми голосами, которые захотят сотрудничать. Из-за того, что у нас нет больших спонсоров, загадывать сложно. Но если удастся собрать необходимую сумму на донатах, то, конечно же, мы возьмёмся за «Тора».

«Тор 4: Любовь и гром» Цитата из видео «Тор 4: Любовь и гром» (2022) | Дублированный тизер-трейлер на русском»

Существование Red Head Studio — это временная необходимость или долгоиграющий план? Что будет со студией, когда (и если) зарубежные прокатчики вернутся в Россию?

Red Head Sound: Мы считаем, что это долгоиграющий план. Перспектив возврата студий на российский рынок пока не предвидится, а даже если они и вернутся, то это ничего не изменит — огромное количество действительно классных сериалов в России всё ещё не переводят. Например, все проекты от сервиса Disney Plus, которого у нас как не было, так и нет. Контент там классный, зрители заслужили увидеть его в хорошей озвучке.

Вопрос, следующий из предыдущего: как вы считаете, когда нам ждать «возрождения» кинопроката в России? Станет ли он прежним после всего случившегося?

Red Head Sound: Это очень сложный вопрос, на который мы не сможем дать экспертного ответа. Думаем, что это будет очень нескоро. И прежним прокат точно не станет, уж слишком далеко всё это зашло. Какие-то заказчики, вероятно, вернутся, но самые крупные игроки рынка будут заходить ещё не скоро.

Red Head Sound — это только про сериалы и фильмы? Теоретически, может ли ваша студия взять в работу видеоигру?

Red Head Sound: Работа над озвучкой видеоигры — это сложный процесс. Намного более сложный, чем работа над фильмом или сериалом. Если в киноленте всегда есть звуковые дорожки, с которыми может спокойно работать звукорежиссёр, то в играх необходимо применять и навыки программирования, чтобы до этих дорожек добраться. Так что мы пока не планируем этим заниматься.

Как вы считаете, как в текущих условиях должны поступать зрители? «Пиратить» любимые фильмы и сериалы или обходными путями пытаться заплатить за лицензионный продукт?

Red Head Sound: Мы всегда придерживаемся мнения, что если у людей есть возможность заплатить за лицензионный продукт, то лучше заплатить и пользоваться им легально. Но сейчас такой возможности нет, а зрителю всё ещё хочется потреблять контент в хорошем качестве. Поэтому выводы делайте сами.

Какие фильмы и сериалы вы ждёте в этом году особенно? Не как профессионалы, а как зрители.

Red Head Sound: Очень хочется посмотреть сериал «Оби-Ван» — вся наша студия сильно его ждёт. Мы готовим под него хорошую рекламную кампанию, хотим сделать много промоматериалов. Ещё, конечно, ждём премьеру нового «Доктора Стренджа», очень интересно, что там покажут наши зарубежные партнёры. Плюс не очень понятно, что будет с его локализацией — готова ли она и будет ли доступна в других русскоговорящих странах. Но если окажется, что фильм выйдет без дубляжа на русский, мы рассмотрим возможность взять в работу и «Доктора Стренджа».

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