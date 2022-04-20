Москва, , 14:54 — REGNUM Россия может столкнуться с перебоями в поставках кофейных зерен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Кофе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Из России решили уйти или приостановить свою деятельность компании, занимавшиеся не выращиванием, а обжаркой, купажом и расфасовкой кофе. Тем не менее сами кофейные зерна производятся в Латинской Америке, Азии и Африке, что позволяет ожидать продолжения их продажи в нашей стране, — сказал Цыганов. — Сложности возникнут с доставкой и способами оплаты, что в целом важно и может вызвать временный перебой в поставках. Соответственно, в прогнозе цен нужно учесть изменения курса национальной валюты, увеличение расходов на логистику, возможные сложности с освоением технологий промышленной обжарки, а также рост или падение торговых наценок и мировых цен на кофейные зерна».

В целом, как полагает Цыганов, развитие ситуации на российском рынке кофе не приведет к кратному повышению цен, но вполне может вызвать рост на 30-50%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что стоимость кофе в РФ может вырасти на 15-20%.

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