Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Через шесть месяцев после исчезновения Алии Азизи, начальника женской тюрьмы Герата, международная организация «Хьюман Райтс Вотч» заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны освободить её из тюрьмы и показать место её тайного содержания. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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В отчете «Хьюман Райтс Вотч», опубликованном 20 апреля, говорится, что дело Алии Азизи продемонстрировало неспособность представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расследовать серьёзные обвинения в нарушениях прав человека.

Также в отчёте указано, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен предпринять конкретные шаги для предотвращения серьёзных злоупотреблений со стороны своих сил безопасности, а не отрицать такие инциденты.

Международная правозащитная организация также призвала к немедленному и беспристрастному расследованию исчезновения Алии Азизи, начальника женской тюрьмы Герата.

«С момента исчезновения Алии Азизи прошло более шести месяцев, и официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не провели расследования по этому делу», — цитирует агентство афганского эксперта по правам человека Ферешту Аббаси.

«Международное право обязывает должностных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провести повторное расследование её исчезновения, наказать виновных и раскрыть её местонахождение семье», — подчеркнул он.

Напомним, Алия Азизи исчезла шесть месяцев назад, в октябре 2021 года, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили её вернуться на службу в женскую тюрьму Герата, и до сих пор о ней нет никаких сведений.