Москва, 20 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Рост цен на первичное элитное жилье в РФ будет умеренным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Рынок элитного жилья с объектами от 1 млн долларов сильно зависит от общеэкономической ситуации и часто от уровня инвестиционного спроса. В меньшей степени проявляется зависимость от ставок на ипотечное кредитование, но на сегодня большие ставки по ипотеке также снижают возможности по приобретению таких квартир, — сказал Цыганов. — Льготная ипотека в данном случае не оказывает существенного влияния, так как имеет ограничения по сумме».

При этом, как пояснил Цыганов, рост себестоимости строительства элитной недвижимости из-за большой доли импортных материалов, применяемых при отделке и монтаже инженерного оборудования, вызывает соответствующий рост цен.

«Это, с одной стороны, снижает уровень потенциального спроса, а с другой — дает основания для умеренного роста цен на первичное элитное жилье», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году в России вырастет предложение на рынке вторичного элитного жилья.