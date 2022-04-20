Лондон, 20 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Герцогиня Сассекская Меган Маркл присоединилась к семьям участников паралимпийских игр Invictus Games. Об этом 20 апреля пишет Daily Mail.

Gg.govt.nz Меган Маркл

Во время мероприятия Маркл решила вместе с детьми нарисовать украинский флаг со словом «мир» посередине. Однако герцогиня допустила ошибку — она изобразила флаг вверх ногами. Как отмечает издание, это видно на фотографиях, сделанных личным фотографом четы Сассекских Крисом Аллертоном.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри встретились с королевой Елизаветой II. Предыдущий их визит к монарху состоялся ещё два года назад, когда герцог и герцогиня Сассекские официально объявили об отказе от статуса членов британской королевской семьи и переехали в США.