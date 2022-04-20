Русско-Полянский район, Омская область, 20 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Жительница Омской области, чьи дети погибли при пожаре, предстанет перед судом.

hansbenn Пожар

Как сообщили ИА REGNUM 20 апреля в следственном управлении СКР по региону, расследование уголовного дела против ранее судимой 37-летней женщины завершено. Она обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

По данным следствия, утром 20 октября 2021 года в частном доме в селе Цветочное Русско-Полянского района произошёл пожар. Погибли трёхлетний мальчик и его двухлетняя сестра.

По мнению следствия, в смерти детей виновна их мать. Ночью она распивала спиртное и играла в онлайн-игру. Под утро женщина уснула, оставив детей без присмотра.

Проснувшись от задымления, женщина выбежала из дома, чтобы позвать на помощь. Зайти обратно в дом и спасти детей она не смогла из-за сильного огня.

Причиной пожара стало возгорание горючих материалов от тлеющего табачного изделия.

В ходе следствия женщина раскаялась в содеянном. Она находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области выясняют обстоятельства гибели двоих человек во время пожара.

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