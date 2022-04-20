Рамалла , , 14:55 — REGNUM Глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас провёл переговоры со спецпосланником ООН по Ближневосточному урегулированию Тором Венсесландом. Об этом 20 апреля сообщает информационное агентство WAFA со ссылкой на сообщение пресс-службы палестинского лидера.

Президент Палестины Махмуд Аббас Kremlin.ru

По последним данным, главной темой переговоров стала ситуация в Восточном Иерусалиме, где продолжаются столкновения между израильской полицией и палестинскими демонстрантами.

Журналисты отмечают, что Аббас обвинил израильские власти в эскалации обстановки в Иерусалиме.

«Президент Палестины уведомил посланника ООН о жестоких нападениях израильской армии и групп поселенцев, ежедневно штурмующих мечеть Аль-Акса, которые являются вопиющим нарушением исторической и правовой ситуации», — цитирует WAFA заявление пресс-службы Аббаса.