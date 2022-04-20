Москва, , 14:51 — REGNUM В 2022 году потребительское кредитование будет постепенно восстанавливаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Елена Мешкова.

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«По данным БКИ «Эквифакс», средний размер потребительского кредита в России в марте месяце существенно сократился. На это повлияло два фактора. Во-первых, кредитные организации корректировали свою политику в условиях возрастающих рисков. Во-вторых, сказывается более осторожное привлечение потребительских кредитов населением в условиях роста процентных ставок и личной финансовой неопределенности», — сказала экономист.

По мнению Мешковой, российские банки и другие кредитные организации уже скорректировали лимиты кредитования, поэтому дальнейшего существенного падения размеров потребительских кредитов не предвидится.

«Можно прогнозировать постепенное восстановление потребительского кредитования в 2022 году», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что к лету 2022 средний размер потребкредита должен постепенно восстановиться.

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