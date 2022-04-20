Ставрополь, 20 апреля 2022, 14:51 — REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса организовали сотрудники компании «Россети Северный Кавказ». Во всех регионах деятельности группы было собрано в общей сложности более десяти тонн вещей первой необходимости и продуктов питания, сообщили 20 апреля в пресс-службе компании. Основной упор энергетики сделали на сбор предметов первой необходимости для детей, отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.
Большегруз с гуманитарной помощью от «Россети Северный Кавказ» отправился из Пятигорска в пункт временного проживания беженцев в село Натальевка Ростовской области.