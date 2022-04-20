Ставрополь, 20 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса организовали сотрудники компании «Россети Северный Кавказ». Во всех регионах деятельности группы было собрано в общей сложности более десяти тонн вещей первой необходимости и продуктов питания, сообщили 20 апреля в пресс-службе компании. Основной упор энергетики сделали на сбор предметов первой необходимости для детей, отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

«Среди людей, которые вынужденно оставили свои дома, многие с детьми, поэтому было принято решение приобрести на собранные энергетиками средства именно детские товары», — заявил глава предприятия.

Большегруз с гуманитарной помощью от «Россети Северный Кавказ» отправился из Пятигорска в пункт временного проживания беженцев в село Натальевка Ростовской области.