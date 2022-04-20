Москва, 20 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Предложение ФНС о расчетах в криптовалюте является логичным продолжением законопроекта о поправках к налоговому кодексу, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Криптовалюта

«Законопроект о поправках к налоговому кодексу в части учета дохода от цифровых финансовых активов и формирования налоговой базы был внесен в Госдуму 14 апреля 2022 года.

С точки зрения реализации идеи параллельного импорта данное предложение также выглядит вполне оправданным и предоставляет дополнительные механизмы для расчетов с поставщиками.

Кроме того, во многих странах, например в Канаде, компаниям уже давно разрешили открывать и использовать криптокошельки для расчётов с контрагентами.

Поэтому предложение ФНС в целом обосновано и логично вписывается в современные практики взаиморасчетов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российским компаниям могут разрешить расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте. С соответствующей инициативой выступила ФНС, она прописана в замечаниях к законопроекту Минфина РФ.

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