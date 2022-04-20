Салехард, 20 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. На Ямале с 1 июля 2022 года будут штрафоваться владельцы собак за самовыгул питомца. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.

Pixabay.com Собака на сене

«Региональный закон депутаты намерены принять 21 апреля, на пленарном заседании», — отмечают в пресс-службе регионального парламента.

За нарушение правил выгула животных хозяевам питомцев будет грозить штраф в размере от одной до двух с половиной тысяч рублей, за повторное нарушение – от трёх до пяти тысяч.

Отмечается, что только за 2021 год из приютов Ямала владельцам было возвращено более 300 животных, пойманных во время самовыгула. В прошлом году на Ямале было зарегистрировано 1187 нападений на людей животными, у 600 из них были установлены хозяева.