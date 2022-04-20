Кострома, , 16:18 — REGNUM Департамент экономического развития Костромской области оспорил постановление прокуратуры, признавшей незаконным отстранение сотрудницы исполнительного органа от работы из-за прививок. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Костромы.

В прививочном кабинете Наталья Диева © ИА REGNUM

Служащая была отстранена от исполнения должностных обязанностей 15 сентября 2021 года из-за отказа выполнять вакцинацию от коронавируса. Женщина обратилась в прокуратуру, которая признала решение департамента неверным.

Представители надзорного органа настаивали на том, что постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации предполагало наличие прививок у 60% госслужащих. На момент отстранения охват вакцинированных сотрудников департамента превышал этот порог, следовательно, его руководство могло обойтись без жёстких мер.

Суд счёл доводы прокуратуры несостоятельными, отметив, что пункт постановления о проценте вакцинации является организационным. Достижение необходимого уровня коллективного иммунитета не может являться фактором, позволяющим уклониться от вакцинации остальным работникам. Решение суда об отмене требований прокуратуры обжалуется в Костромском областном суде.

Напомним, ранее военная прокуратура Костромского гарнизона защитила трудовые права 20 сотрудников военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Костроме. Работники имели противопоказания к вакцинации, но всё равно были отстранены от службы. Всего в Костромской области прививки от COVID-19 сделали 309 156 человек — 62% взрослого населения области или 77,4% от плана.

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