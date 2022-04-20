Октябрьский район, Ростовская область, 20 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Ростовской области в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 20 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария с участием семи автомобилей случилась около 12:00 мск на 1003-м километре автодороги в Октябрьском сельском районе. Водитель автомобиля «КамАЗ», предположительно, нарушив дистанцию до движущихся впереди автомобилей, столкнулся с ними. Механические повреждения получили «КамАЗ», DAF, «Газель», Skoda, Kia Rio, Audi, Nissan Almera.

Водитель грузового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.