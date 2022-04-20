* Талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 20 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Партия «Исламское общество Афганистана» (ИОА) Салахуддина Раббани осудила теракты в западной части Кабула, заявив, что это ещё раз доказывает «неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность граждан страны».

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

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По сообщению информационного агентства «Шафакна», Исламское общество Афганистана заявило, что вчерашние нападения показали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на свои заявления, неразрывно связаны с другими террористическими группировками и превратили Афганистан в отстойник международного терроризма.

Напомним, утром 19 апреля в шиитском районе в западной части Кабула прогремело три взрыва. Жертвами взрывов стали учащиеся государственной школы и образовательного центра.

Официальные источники ещё не обнародовали окончательное число погибших в результате взрывов. Статистика больниц показывает, что в результате терактов погибли или получили ранения не менее 30 человек. Однако управление полиции Кабула заявило о шести погибших и 11 раненых.