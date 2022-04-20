Донецк, 20 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 20 апреля сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что украинские войска атаковали Петровский район донецкой столицы. В результате вышли из строя шесть трансформаторных подстанций, без света остались свыше 500 бытовых абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР украинские войска оставили город Кременная.