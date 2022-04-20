Украинская артиллерия оставила без света 500 абонентов Донецка
Донецк, 20 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 20 апреля сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
В штабе рассказали, что украинские войска атаковали Петровский район донецкой столицы. В результате вышли из строя шесть трансформаторных подстанций, без света остались свыше 500 бытовых абонентов.
Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР украинские войска оставили город Кременная.