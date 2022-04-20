Париж, , 14:45 — REGNUM После заседания Совета министров Франции о дебатах, которые состоятся вечером 20 апреля, официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил, что Эммануэль Макрон подходит к дебатам спокойно

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Республики подходит к этим дебатам спокойно и с большим интересом, потому что это важный демократический момент, потому что это важный момент, который позволит нам углубиться в детали проектов», — заявил Габриэль Атталь.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик, министр юстиции при правлении Франсуа Миттерана, Робер Бадинтер заявил, что надо продолжить общение с президентом России.

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