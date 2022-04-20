Париж, , 14:45 — REGNUM Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси продолжит выступать за клуб в сезоне 2022/23. Об этом 20 апреля сообщает Mundo Deportivo.

Лионель Месси Fifa.com

По информации издания, у Месси ни разу не возникало мыслей об уходе из ПСЖ. У него остаётся ещё один год контракта с французским клубом.

Напомним, Месси перешёл в ПСЖ в августе 2021 года. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону».

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