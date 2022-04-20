Москва, 20 апреля 2022, 14:44 — REGNUM Торговое противостояние между КНР и США показало готовность и возможность Китая противостоять Соединённым Штатам, отстаивая собственные интересы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне антироссийских санкций Китай не будет подло поступать в политическом плане по отношению к Москве, заявил руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов.
Читайте также: В ТПП оценили возможность введения Китаем санкций против России