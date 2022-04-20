Москва, , 14:44 — REGNUM Торговое противостояние между КНР и США показало готовность и возможность Китая противостоять Соединённым Штатам, отстаивая собственные интересы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Флаги России и Китая F-jurist.ru

«Сейчас Китай недвусмысленно выступает против введения санкций в отношении России.

Но важно понимать, что такие заявления делаются, прежде всего, исходя из интересов самого Китая, а не потому, что российскому партнёру нужна поддержка.

Поэтому позиция Пекина сдержана в том плане, что он не отказывается от сотрудничества с ведущими экономиками мира.

Если говорить о вероятности смены риторики Китаем, то она весьма мала, хотя исключать ничего нельзя», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне антироссийских санкций Китай не будет подло поступать в политическом плане по отношению к Москве, заявил руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов.

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