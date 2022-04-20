Москва, , 14:44 — REGNUM Россия на фоне санкций Запада должна выйти из Парижского соглашения по климату или как минимум приостановить свое участие в нем до отмены введенных ограничений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Забота об экологии, безусловно, важна. Однако отказываться надо не только от вредных выбросов, но и от вредных навязанных нам ограничений для экономики. Вместо глобального потепления надо говорить о глобальной заморозке Парижского соглашения, а еще лучше — о полном выходе из него», — заявил Миронов.

По его убеждению, соглашение ограничивает развитие российской промышленности и ставит экономику под управление других стран.

«Теперь же после введенных Западом санкций оно вообще потеряло всякий смысл», — сказал парламентарий.

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