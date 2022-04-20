Саратов, 20 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Саратовская область получит дополнительное финансирование для расселения жильцов из аварийных квартир. Об этом 20 апреля заявил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин.

ИА REGNUM Ветхое жилье

На встрече с губернатором региона Валерием Радаевым он отметил, что Саратовская область вошла в число девяти субъектов РФ, досрочно завершивших программу расселения аварийного жилья. За последние годы новое жилье предоставили более 40 тыс. саратовцам.

«Президент РФ Владимир Путин принял решение продолжить программу. И мы считаем справедливым выделить деньги тем, кто лучше всех справился с прошлой программой», — подчеркнул Степашин.

В рамках визита в регион председатель попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» и гендиректор фонда Константин Цицин посетили микрорайон «Городские просторы», где вручили ключи от новых квартир 15 переселенцам из аварийного жилья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области после вмешательства прокуратуры в 2021 году переселили из аварийного жилого фонда более 3 тыс. человек.

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