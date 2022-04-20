Бейрут, , 14:52 — REGNUM Сотни демонстрантов вышли к зданию парламента Ливана в Бейруте, выступая против нового закона о контроле над финансами граждан. Об этом 20 апреля сообщает Lebanon 24.

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Напомним, ранее парламент страны принял закон, согласно которому власти на протяжении двух лет будут отслеживать все безналичные переводы и обмен валюты на территории страны.

Решение было принято под давлением Международного валютного фонда, который обещает поддержать экономику Ливана после ряда реформ финансовой системы страны.

Демонстранты вступили в столкновения с охраной парламента и сотрудниками полиции. Несколько депутатов, попытавшихся вступить в переговоры с протестующими, были закиданы камнями и получили ранения.