Москва, , 14:47 — REGNUM Плотная жилая застройка Москвы не мешает развитию города. Об этом 20 апреля заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на заседании архитектурного совета Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Более того, архитектор полагает, что высокая плотность застройки способствует развитию экономики Москвы.

«То, что в Москве строится и построилось, дало рост экономики Москвы и рост качества жизни в Москве за 10 лет. Мы регулярно слышим критику в адрес плотности. Но развитие города говорит о том, что работа идёт эффективно, качество жизни растет. Поэтому я бы не присоединялся к этой критике», — сказал Кузнецов.

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