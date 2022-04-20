Москва, , 14:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе третьего очного заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», которое проходит 20 апреля под председательством российского лидера, отметил эффективность ее работы, передает корреспондент ИА REGNUM.

На форуме «Россия – страна возможностей» Kremlin.ru

Президент России высоко оценил результаты работы платформы и отметил важность непосредственного участия выпускников проектов в ее развитии. В число таковых входят школьники, студенты, врачи, ученые, учителя, управленцы, волонтеры и предприниматели.

Наша структура – платформа «Россия – страна возможностей» — работает уже четыре года. За это время сотни тысяч, миллионы людей так или иначе приняли участие в этой работе. Здесь есть непосредственные участники и исполнители тех или иных инициатив. Это оказалось очень востребованным, интересным и полезным делом. Новые проекты, новые идеи, без всякого преувеличения, оказались весьма востребованными среди сотен тысяч наших граждан.

Владимир Путин. Я особо хотел бы поблагодарить волонтеров за их деятельное участие в этой работе. Хотел бы также отметить, что и наши единомышленники из 150 стран мира, так или иначе, присоединились к этой работе. Это, честно говоря, для меня было абсолютно неожиданным. Это значит, что у нас много единомышленников, которые вместе с нами готовы идти, развиваться, дружить, поддерживать друг друга, и это ещё раз подчеркивает, что мы с вами на правильном пути.

Также в заседании принимают участие члены наблюдательного совета, а также участники проектов и конкурсов платформы. Модератором выступает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, который рассказал об итогах работы платформы, достигнутых за четыре года с момента создания организации.

Отметим, АНО «Россия – страна возможностей» была создана Указом Президента России 22 мая 2018 года. За четыре года сделано уже многое: участниками конкурсов, проектов и олимпиад стали около 10,5 миллионов человек из 85 регионов России и 150 стран мира. В 2021 году к платформе «Россия – страна возможностей» присоединились 4,7 млн россиян, было запущено шесть новых проектов для ИТ-специалистов, студентов, добровольцев и педагогов, каждый из которых предоставил новые возможности для развития.