Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM Внешнеторговый оборот Ростовской области и Белоруссии в 2021 году вырос почти на 27% по сравнению с 2020 годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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По словам заместителя министра экономического развития Ростовской области Елены Федотовой, внешнеторговый оборот по итогам 2021 года составил 340,2 млн долларов США, увеличившись по сравнению с предшествующим годом на 26,8% (+72 млн долларов США). Вырос как экспорт (+40,8%), так и импорт (+16,7%).

Развитие сотрудничества между Ростовской областью и Белоруссией продолжается. Рассматривается возможность, к примеру, участия белорусских предприятий в проектах по замене лифтового оборудования в Ростовской области, «Минского автомобильного завода» — в поставке техники.