Москва, 20 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Норманская теория образования Русского государства не обязательно верна. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 20 апреля на заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

Виктор Васнецов. Прибытие Рюрика в Ладогу. XIX

Один из школьников, финалист конкурса «Большая перемена», рассказал главе государства, что увлекается историей призвания варягов на Русь. Он отметил, что Рюрик мог иметь и славянское, и варяжское происхождение.

Путин в ответ предположил, что мальчик может быть прав. Есть мнение, что матерью Рюрика была славянка, и на служение в Новгород его призвали не случайно.

«Но то, что [Рюрик] с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, это совсем не значит, что верна эта норманская теория образования Русского государства», — сказал президент.

Он назвал весьма интересной эту страницу отечественной истории и добавил, что «правда и истина», как правило, находится посередине.

Рюрика, добавил он, призвали на служение, сам он «ничего там не покорял». Это означает, что вазигосударственные и протогосударственные структуры уже существовали.

История даёт понимание, как строить планы на будущее, так как объясняет «основу, фундамент, на котором строилось Российское государство», заключил Путин.

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