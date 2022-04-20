Вашингтон, 20 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Всемирный банк возобновляет три своих проекта в Афганистане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Всемирный банк

По данным собеседников издания, проекты банка в области здравоохранения, сельского хозяйства и средств к существованию будут возобновлены, но проект в секторе образования все ещё приостановлен в знак протеста против запрета на образование девочек.

В конце марта Всемирный банк приостановил четыре своих проекта стоимостью 600 миллионов долларов в ответ на запрет на обучение девочек старше шестого класса в Афганистане.

Тогда банк объявил, что проекты будут приостановлены до тех пор, пока все девочки не получат доступ к образованию.

Информированный источник сообщил агентству Reuters, что в связи с эскалацией экономического кризиса в Афганистане и ростом цен на продукты питания и энергоносители в мире представители Всемирного банка приняли решение возобновить работу трёх проектов банка на сумму около 450 миллионов долларов. Но проект банка в сфере образования стоимостью 150 миллионов долларов всё ещё заморожен.

Между тем, министерство финансов США объявило 18 апреля, что основные доноры Фонда реконструкции Афганистана обсудят растущие проблемы экономики и продовольственной безопасности Афганистана на весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Агентство Reuters сообщает, что во встрече также примут участие Международный валютный фонд, Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и Исламский банк развития.

На прошлой неделе Всемирный банк опубликовал мрачную картину экономики Афганистана, отметив, что за последние четыре месяца 2021 года после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) страна потеряла 33% своего дохода на душу населения.

Согласно отчёту, около 37% домохозяйств в Афганистане не имеют достаточно денег, чтобы обеспечить себя едой, а 33% имеют «только возможность обеспечить себя едой», но не могут удовлетворить другие свои потребности.