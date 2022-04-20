Ульяновск, , 14:39 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида, при этом сотни пациентов выздоравливают каждые сутки. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 20 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 201 010 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 194 130 пациентов – доля вылечивших составляет 96,6%.

Что касается суточной статистики, то 19 апреля заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у 87 жителей (18 апреля – у 102 человек), вылечились от ковида 247 человек, госпитализировали в ковидные стационары 29 больных.

Жертвами пандемии стали 4618 жителей Ульяновской области, в том числе 19 апреля умер от ковида один больной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области возобновили выезды мобильные врачебные бригады, активизирована работа передвижных флюорографов и маммографов.

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