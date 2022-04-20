Самара, 20 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Фирма в Самарской области возместила крупный ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

(сс) kenteegardin Налоговый калькулятор

Сообщается, что у следователей находится в работе уголовное дело в отношении экс-руководителя ООО «Гиппократ», которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, с января 2017 года по декабрь 2019 года фигурант уголовного дела предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, в которых содержалась заведомо недостоверная информация о заключении соглашений с предприятиями, фактически не состоявшими в финансово-хозяйственных отношениях с фирмой.

«Таким образом, руководством ООО «Гиппократ» была реализована незаконная схема оптимизации налогообложения. В результате указанных противоправных действий, в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере более 102 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что благодаря скоординированным и грамотным действиям следователей руководство фирмы возместило ущерб был в полном объеме.