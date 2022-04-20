Тамбов, 20 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

20 апреля выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом – на девять меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрирован 114 тыс. 461 случай заражения.

После выздоровления выписан 109 тыс. 321 пациент, в том числе 225 – за последние сутки.

За весь период скончались 2370 человек. Подтвержден один новый летальный случай.