Белгород, 20 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. За публичное оправдание терроризма лишился свободы 18-летний житель Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе СУ СК по региону.

Нд29.рф Тюремная камера

Молодой человек в сентябре 2021 года разместил на своей странице в социальной сети сообщение о насилии, сопроводив его изображениями автоматического стрелкового оружия. В посте также фигурировали фотографии двух террористов, совершивших убийства в учебных заведениях Казани и Перми.

Обвиняемому дали отрицательные характеристики с места жительства и учёбы, отмечено, что он проявлял агрессию к окружающим. Суд назначил юноше два года лишения свободы в колонии общего режима.