Магас, 20 апреля 2022, 14:38 — REGNUM В Москве будет организована выставка, посвященная Республике Ингушетии. Она разместится в одном из павильонов Выставки достижений народного хозяйства и будет приурочена к 30-летию Ингушетии, сообщили 20 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.
Проведение мероприятия запланировано на период летних каникул — на август 2022 года. Правительство РИ уже подало заявку, предварительное согласие руководства АО «ВДНХ» получено. По мнению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, выставка о достижениях республики очень созвучна мероприятиям, проводимым в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
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