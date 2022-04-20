Магас, 20 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Москве будет организована выставка, посвященная Республике Ингушетии. Она разместится в одном из павильонов Выставки достижений народного хозяйства и будет приурочена к 30-летию Ингушетии, сообщили 20 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ингушетия

Проведение мероприятия запланировано на период летних каникул — на август 2022 года. Правительство РИ уже подало заявку, предварительное согласие руководства АО «ВДНХ» получено. По мнению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, выставка о достижениях республики очень созвучна мероприятиям, проводимым в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.

«Подобные выездные культурные мероприятия помогают жителям страны познакомиться с нашей республикой. Ее природные красоты вызывают особое восхищение. Это живописный край с древнейшими памятниками и богатыми духовными традициями. Мы должны больше рассказывать о нашем достоянии, а искусство – это самый действенный способ показать нашу историю и достижения современности, донести наше культурное наследие до жителей других регионов», — заявил Калиматов.