Москва, 20 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Что касается оценки участия в международных организациях, коллеги, давайте подготовим протокольное поручение профильному комитету, изучит комитет вместе с правительством и нам дадут ответ», — сказал Володин.

С предложением обратиться в правительство РФ по вопросу о целесообразности и экономической выгоде дальнейшего присутствия России в ВТО, МВФ и ВОЗ на фоне недружественных действий ряда стран выступил депутат Госдумы Николай Коломейцев.

Ранее законопроект о выходе России из ВТО внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.