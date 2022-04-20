Орел, 20 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника одного из изоляторов временного содержания Орловской области по статье о злоупотреблении полномочиями, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин. Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД и УФСБ России по Орловской области.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По версии следствия, подозреваемый в сентябре 2021 года дал подчиненным указание доставить подсудимого, содержащегося в изоляторе, в одну из частных стоматологических клиник города Мценска. Там подсудимый получил стоматологические услуги и встречался с ранее знакомыми ему лицами, уточнили в СК.

«За совершение незаконных действий подозреваемый получил от мужчины во временное пользование легковой автомобиль, принадлежащий его матери, а также две единицы строительной техники», — уточнил представитель следственных органов.

Подозреваемый задержан, в отношении него проводятся необходимые следственные действия.

«Начальником УМВД назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.