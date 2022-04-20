Гавайи, США, 20 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Звезда «Флэша» Эзра Миллер не стал оспаривать решение суда по делу о хулиганстве в караоке-баре. Об этом 20 апреля пишет Daily Mail.

Gage Skidmore Эзра Миллер (справа)

Как отмечает издание, заседание прошло спустя несколько часов после того, как Миллера повторно арестовали за хулиганство — на этот раз актёр бросил стул в голову женщине в одном из заведений на Гавайях (США). По решению суда, артист должен будет выплатить штраф в размере $500.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года Эзру Миллера арестовали за неадекватное поведение в караоке-баре на Гавайях — он отобрал микрофон у незнакомой девушки, а также накинулся на мужчину, игравшего в дартс. Актёр тогда заплатил $500 в качестве залога.