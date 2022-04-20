Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Власти Соединённых Штатов не имеют возможности отследить процесс распределения военной помощи киевскому режиму, в результате чего оружие может оказаться в распоряжении националистов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что Пентагон контролирует поставки вооружений лишь до их поступления на территорию Украины.

Это вызвано отсутствием американских военных на территории Украины, а также компактностью некоторых видов вооружений, которые США предоставляют Киеву, передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джозефа Байдена готовится уже на этой неделе объявить об очередном пакете военной помощи Украине.

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