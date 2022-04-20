Екатеринбург, 20 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга отсудил у консерватории имени М. П. Мусоргского 146 тысяч рублей. На его автомобиль упал кусок фасада. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

ural1.ru Отвалившаяся штукатурка

Инцидент произошел в июне 2021 года. Мужчина припарковал свой автомобиль SsangYong Actyon Sports на проспекте Ленина столицы Урала и ушел. Через несколько часов екатеринбуржец вернулся к машине и увидел повреждения, нанесенные упавшим куском фасада. Мужчина вызвал полицию. Правоохранители зафиксировали факт произошедшего.

Лобовое стекло машины было разбито, на капоте, крыше передних крыльях и передней двери появились вмятины. Восстановление автомобиля оценили в 119 тысяч рублей.

Здание, с фасада которого упала штукатурка, принадлежит ФГБУ ВО «Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусорского». Уралец обратился в суд. Он требовал взыскать с учреждения более 152 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично. Консерватория выплатит владельцу автомобиля 146 920 рублей.