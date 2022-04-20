Вашингтон, 20 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить $6 млрд на то, чтобы спасти ряд американских АЭС от закрытия, сообщает New York Post.

Thorbjoern Атомная электростанция

19 апреля американские власти начали процесс сертификации и торгов по программе кредитования гражданской ядерной энергетики, которая предназначена для спасения владельцев или операторов ядерных энергетических реакторов, находящихся в затруднительном финансовом положении. Это крупнейшая федеральная инвестиция в продление работы АЭС, испытывающих финансовые трудности.

Владельцы или операторы ядерных энергетических реакторов, которые, как ожидается, будут остановлены по экономическим причинам, могут подать заявку на финансирование, чтобы избежать преждевременного закрытия. В первом раунде наград приоритет будет отдан реакторам, которые уже объявили о планах закрытия.

Второй раунд будет открыт для более экономически уязвимых объектов. Программа финансировалась за счет инфраструктурной сделки президента Байдена на $1 трлн, которую он подписал в ноябре.

«Атомные электростанции США производят более половины нашей безуглеродной электроэнергии, и президент Байден стремится поддерживать работу этих станций для достижения наших целей в области экологически чистой энергии», — заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм.

«Мы используем все доступные инструменты, чтобы обеспечить эту страну чистой энергией к 2035 году, в том числе уделяем первоочередное внимание нашему существующему ядерному парку, чтобы обеспечить непрерывное производство электроэнергии без выбросов и экономическую стабильность для сообществ, ведущих эту важную работу», — добавила она.

Власти подавляющего большинства американских штатов — около двух третей — говорят, что ядерная энергия так или иначе поможет заменить ископаемое топливо. Десяток коммерческих атомных энергетических реакторов в США закрылись за последнее десятилетие до истечения срока действия их лицензий, в основном из-за конкуренции со стороны более дешевого природного газа, огромных операционных убытков из-за низких цен на электроэнергию и растущих затрат или стоимости капитального ремонта.

По данным Министерства энергетики, это привело к увеличению выбросов в этих регионах, ухудшению качества воздуха и потере тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, что нанесло экономический удар по местным сообществам. Министерство энергетики добавило, что четверть или более флота находятся в опасности. Владельцы семи действующих реакторов уже объявили о планах вывести их из эксплуатации до 2025 года.

Большинство атомных электростанций США были построены между 1970 и 1990 годами, и эксплуатация стареющего парка обходится дороже. Единственная строящаяся атомная станция в США находится в Джорджии. Затраты выросли, и в феврале было объявлено об очередной задержке.