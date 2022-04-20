Москва, 20 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Работа по открытию в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР) посольств России продолжается. Об этом 20 апреля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Работа ведется, заключаются соглашения соответствующие», — сказал он.

В тоже время, Иванов добавил, что точной даты открытия российских диппредставительств в ЛНР и ДНР пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что блокировку посольств стран, в которых совершаются такие действия в отношении России, допускает Москва.