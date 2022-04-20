Москва работает над открытием посольств в ДНР и ЛНР – МИД России
Москва, 20 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Работа по открытию в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР) посольств России продолжается. Об этом 20 апреля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
МИД России
«Работа ведется, заключаются соглашения соответствующие», — сказал он.
В тоже время, Иванов добавил, что точной даты открытия российских диппредставительств в ЛНР и ДНР пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что блокировку посольств стран, в которых совершаются такие действия в отношении России, допускает Москва.