Чарикар, Афганистан, 20 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Парван говорят, что межклановая и партийная рознь унесла более 160 жизней в одном кишлаке за последние четыре десятилетия. Анаргуль — лидер одной из трёх группировок, конфликтующих уже сорок лет в кишлаке в долине Парса уезда Сорх Парса. Суфи Диани и Абдул Мохаммад в беседе с газетой «8 Собх» ведут горькое повествование о четырёх десятилетиях их жизни с самого начала возникновения конфликта.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Абдул Мохаммад — взрослый мужчина и сторонник одной из враждующих группировок в кишлаке Венди. Он сказал, что столкновения вспыхнули около 40 лет назад после присоединения жителей деревни Венди к политическим партиям моджахедов — к Исламскому обществу Афганистана (ИОА) Бурхануддина Раббани и Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддина Хекматиара.

Абдул Мохаммад добавил, что за последние 40 лет было убито более 160 человек из всех трёх сторон конфликта. ОТолько он потерял более 30 своих родственников, включая шестерых братьев.

«Этот конфликт начался 40 лет назад из-за партийных пристрастий, — сказал он. — Один сказал, что он член ИПА, другой заявил, что он из ИОА».

«Вначале столкновения происходили между двумя фракциями, но позже добавилась третья. Я потерял 30 членов моей семьи, включая моих братьев и племянников», — рассказал Мохаммад.

Суфи Диан — представитель ещё одной стороны конфликта. Он также потерял около десяти членов своей семьи в ходе конфликта. Суфи Диан говорит, что помимо жертв, за последние 40 лет все три стороны понесли огромные материальные потери. Он сказал, что около 30 лет назад между тремя фракциями было достигнуто соглашение о прекращении войны, но это соглашение длилось недолго и было нарушено одной из вовлеченных сторон.

«Последние 40 лет у нас ни днём ни ночью не было покоя, — сказал Диан. — Одержать верх было нелегко. Нам пришлось продать наши земли, чтобы купить оружие. Как-то мы договорились о мире, но он снова был нарушен. Мой брат и племянники, находившиеся в одной из машин церемонии помолвки, попали в засаду. Мой брат был убит, а его жена ранена. В общем, у нас не было ни одного хорошего дня».

«Мы все устали от этой вражды и жалеем о содеянном, но надеемся, что мир больше не будет нарушен», — сказал Анаргуль, лидер третьей стороны конфликта.

После сорока лет вражды между тремя сторонами снова было подписано соглашение.

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Парван говорят, что стороны достигли договорённости воздерживаться от ношения любого оружия. Убайдулла Аминзада, губернатор провинции, заявил, что любой, кто нарушит соглашение, будет оштрафован на 10 миллионов афгани.

Стоит отметить, что межклановые и межплеменные конфликты в разных уголках страны продолжаются годами, и за это время противоборствующие стороны потеряли убитыми десятки, а в некоторых районах даже сотни человек.