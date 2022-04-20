Сеул, , 14:33 — REGNUM Кандидат на пост министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 20 апреля со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, с которым обсудил политику в отношении КНДР при новой администрации Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей офиса Пака.

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Сообщается, что член Национального собрания (парламента) встретился со спецпредставителем США на фоне опасений по поводу того, что Пхеньян может провести ядерные испытания накануне инаугурации Юн Сок Ёля.

Пак Чин сообщил, что недавние ракетные пуски КНДР представляют серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, а также подчеркнул необходимость тесной координации между Сеулом и Вашингтоном по северокорейской проблеме.

В свою очередь, Сон Ким отметил, что администрация Джо Байдена возлагает большие надежды на сотрудничество с администрацией Юн Сок Ёля по вопросам, связанным с Корейским полуостровом.

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