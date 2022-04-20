Екатеринбург, 20 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на 29. За прошедшие сутки, 19 апреля госпитализированы 90 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 еще 624 пациента. В общей сложности в регионе выздоровели 422 195 человек.

За 19 апреля в области обнаружили 288 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались четыре человека. Общее число умерших от ковида в области достигло 10 687.