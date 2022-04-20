Грозный, , 14:31 — REGNUM Военнослужащие из Чечни совместно с бойцами из Луганской Народной Республики освободили от неонацистов населенные пункты Каменная и Старая Краснянка. При проведении спецоперации жертв среди личного состава нет, сообщил 20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спецоперация на Донбассе ИА REGNUM

«Бойцы спецподразделений «Ахмат» совместно с военнослужащими ЛНР заняли населенные пункты Каменная и Старая Краснянка. Об этом докладывает мой дорогой брат, помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов. <…> В ближайшее время бойцам предстоит разминировать населенные пункты и организовать гуманитарную помощь для местного населения. Думаю, с этой задачей они справятся еще эффективнее», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Он отметил слаженность действий бойцов при проведении спецоперации и молниеносность наступления, которое заставило украинских националистов и бандеровцев в спешке покинуть данные поселки. Кадыров также выразил уверенность, что «в ближайшее время мы освободим и другие близлежащие населенные пункты от приспешников украинской хунты».

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