Астрахань, 20 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 22 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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20 апреля выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом – на 4 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 709 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 111 тыс. 840 человек выписаны после курса лечения, в том числе 47 – за последние сутки.

За весь период скончались 2982 человека. Подтверждено два новых летальных случая.