Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Малоимущие семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в Санкт-Петербурге смогут подать заявление на получение социальных выплат с 1 мая 2022 года. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Теперь нуждающиея петербургские семьи смогут получать ежемесячную социальную поддержку.

Заявления на получение социальных выплат можно будет подать с начала мая через Госуслуги, в МФЦ или в клиентской службе Пенсионного фонда РФ. В случае обращения граждан до первого октября 2022 года, они смогут получить и перерасчёт за апрель.

Напомним, что в зависимости от доходов семьи можно будет получить от 50 до 100% от величины прожиточного минимума на ребёнка. Так, петербургские семьи смогут получать 6382 рубля, 9574 рубля или 12 765 рублей в месяц.

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