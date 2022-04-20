Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Малоимущие семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в Санкт-Петербурге смогут подать заявление на получение социальных выплат с 1 мая 2022 года. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Теперь нуждающиея петербургские семьи смогут получать ежемесячную социальную поддержку.

Заявления на получение социальных выплат можно будет подать с начала мая через Госуслуги, в МФЦ или в клиентской службе Пенсионного фонда РФ. В случае обращения граждан до первого октября 2022 года они смогут получить и перерасчёт за апрель.

Напомним, что в зависимости от доходов семьи можно будет получить от 50 до 100% от величины прожиточного минимума на ребёнка. Так, петербургские семьи смогут получать 6382 рубля, 9574 рубля или 12 765 рублей в месяц.